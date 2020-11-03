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«Вектор» выпустил две серии вакцины от COVID-19 для пострегистрационных испытаний
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Вектор» выпустил две серии вакцины от COVID-19 для пострегистрационных испытаний

Виктория Родимкина

Здоровье

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что первые две серии вакцины от коронавируса уже готовы для проведения пострегистрационных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 3 ноября.

— Первые две пострегистрационные серии вакцины «ЭпиВакКорона» произведены. В настоящее время проводится контроль в отделе биологического и технического контроля, — передает сообщение ТАСС.

Ранее в «Векторе» сообщили, что результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса будут опубликованы в научных журналах в ближайшее время.

Напомним, российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие около 40 тысяч человек в разных регионах страны. Кроме того, ее отдельно протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

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