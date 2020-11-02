В «Векторе» сообщили о скорой публикации результатов испытаний своей вакцины от COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Результаты клинических испытаний вакцины от нового типа коронавирусной инфекции центра «Вектор» будут опубликованы в научных журналах в ближайшее время. Об этом сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что речь в публикациях будет идти о результатах первой–второй фаз клинических исследований, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что клинические исследования вакцины «Вектора» стартовали в июле и продлятся до мая следующего года.

Напомним, российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие около 40 тысяч человек в разных регионах страны. Кроме того, ее отдельно протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

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