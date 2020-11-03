Более 1,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице за последние сутки госпитализировали 1355 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что на ИВЛ в городе находятся 367 пациентов с COVID-19.

Среди новых заболевших 42,4 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 28,6 процента — от 46 до 65 лет, 11,6 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,8 процента составляют люди старше 80 лет, а 13,6 процента — дети.

Фото: Оперштаб

Оперштаб напоминает горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями о необходимости соблюдения домашнего режима.

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