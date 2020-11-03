Около 3,3 тысячи москвичей уведомили о возможном контакте с заразившимся COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 3,3 тысячи посетителей ночных развлекательных заведений столицы получили уведомления о вероятном контакте с заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, за две недели работы системы чек-ин было зафиксировано 46 случаев, где заболевшие COVID-19 могли контактировать с посетителями этих ночных заведений столицы.

Немерюк уточнил, что к системе присоединилось уже более двух тысяч заведений. В их числе некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование не распространялось, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Москвы проверят ночные развлекательные заведения на наличие уникальных QR-кодов для доступа посетителей.

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