Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей

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Более двух тысяч развлекательных учреждений столицы получили уникальные QR-коды для регистрации посетителей. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

К системе чек-ин, помимо баров и ночных клубов, также присоединились некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется, сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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