«Лучше, чем закрываться»: рестораторы Москвы пожаловались на агрессию гостей из-за QR-кодов

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Почти две недели в Москве действует система идентификации гостей баров и ночных клубов. При входе в развлекательное заведение посетителям необходимо со своих мобильных телефонов зарегистрироваться по QR-кодам. Пока обязательство чек-ина распространяется на предприятия, работающие с 00:00 до 06:00, но многие кафе и рестораны регистрируют гостей и в дневное время суток. Эта мера призвана выявить круг лиц, контактировавших с больным коронавирусом, и предупредить их о необходимости сдать тест на COVID-19.

Новая система стала настоящим испытанием для владельцев ресторанов и баров. Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, что гости поначалу вели себя весьма агрессивно.

— Мы лишь проверяем, чекинятся ли люди на входе. Наше барное объединение на Новослободской — это место, где больше всего в Москве людей зачекинилось. Проверяем температуру на входе, маски, наличие кода. Первую неделю было сложновато: кто-то агрессировал, кто-то отказывался и разворачивался. Таких, конечно, было мало, но с каждым днем все становилось проще. Люди привыкли, что везде так и по-другому невозможно, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Информация о заболевших посетителях сразу поступает в правительство Москвы. В минувшую среду, вспоминает ресторатор, таких было обнаружено 26 человек, по их цепочкам уведомления получили 1700 человек. Из трех заведений, которыми владеет Левицкий, пока ни в одном не было зарегистрировано «ковидников», заметил бизнесмен.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ресторатор Group Аркадий Новиков говорит, что с 2 ноября во всех ресторанах будет введена система идентификации гостей. На днях в мэрии состоялось онлайн-совещание, и все основные рестораторы сказали: «Да, мы понимаем, что лучше ввести QR-коды, чем закрываться».

Новиков тоже обратил внимание на то, что гости негативно воспринимают обязательную регистрацию на входе.

— Сейчас QR-коды стоят только в некоторых наших заведениях. Мы экспериментировали, и гости в основном неохотно регистрируются, есть недовольные. Я думаю, если основная масса людей будет регистрироваться, то постепенно таких вопросов не возникнет. Когда запрещали курить в ресторанах, тоже все говорили, что никто соблюдать не будет, а сейчас будет нонсенс, если кто-то в каком-то ресторане достанет сигарету и закурит. По крайней мере, я такого давно не видел. Время и здравый смысл, на мой взгляд, все расставят на место, — поделился он.

Ресторатор считает QR-коды «меньшим из двух зол».

— Закрываться нельзя, а пандемию остановить как-то надо, — сказал он.

По его мнению, система идентификации нужна прежде всего для того, чтобы предупредить других гостей заведений, которые посещали больные коронавирусной инфекцией.

По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, введенная в середине октября система QR-кодов продлевается до 29 ноября. В будущем ее будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы. На данный момент чек-ин гостей работает в 1500 заведениях, многие из них внедрили QR-коды добровольно.

Читайте также: Уникальный идентификатор: как работает система QR-кодов в Москве