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Дистанционка, удаленка и QR-коды: в Москве продлили антиковидные ограничения
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Дистанционка, удаленка и QR-коды: в Москве продлили антиковидные ограничения

Камран Гасанов

Город

Значительное количество больных коронавирусом вынудило правительство Москвы продлить действующие ограничения. Вводить новые меры не требуется, но смягчать существующие — «преждевременно», написал на своем сайте мэр Сергей Собянин.

Школа и образование

С 2 по 8 ноября школьники старших классов (6–11-х) продолжат учиться на дистанционке. В последние недели заболеваемость среди учащихся упала в два раза, и мэрия хочет сохранить эту позитивную тенденцию. Когда школьники вернутся за парты, зависит от динамики заболеваемости. Учреждения допобразования и детские досуговые организации останутся закрытыми до 29 ноября.

Работа на удаленке

По статистике мэрии, свыше 1,2 миллиона горожан перешли на дистанционную работу. Благодаря этому пассажиропоток в метро, автобусах и трамваях упал на 40 процентов. Сейчас, по мнению властей, очень важно сохранить обстановку, влияющую на снижение вероятности заражений. Поэтому требование о переводе на удаленку не менее трети сотрудников продлено до 29 ноября. Контролировать его исполнение будут соответствующие городские органы.

Дистанционка, удаленка и QR-коды: в Москве продлили антиковидные ограниченияФото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Режим самоизоляции

Как показывает статистика, риск болезней и смертей от коронавирусной инфекции и сопутствующих осложнений весьма велик. В первую очередь — среди лиц преклонного возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. К слову, 78 процентов всех летальных исходов приходится на жителей столицы в возрасте старше 65 лет. Чтобы уберечь эту категорию граждан, правительство Москвы сохранит для них до конца ноября домашний режим.

QR-коды

С 19 октября в городе действует система контроля посетителей развлекательных заведений. Перед входом в бары и ночные клубы гости сканируют QR-код и через номера телефонов или портал госуслуг отмечают свое присутствие. Эта схема позволяет отследить круг лиц, с которым контактировал больной коронавирусом, и предупредить их об угрозе заболевания. К системе QR-кодов уже присоединились 1500 заведений. Среди них немало ресторанов и гостиниц, на которые ограничения формально не действовали, но они решили внедрить систему чек-ин добровольно. По решению властей Москвы данная мера тоже продлевается до 29 ноября. В дальнейшем ее планируют распространить и на подразделения правительства столицы.

Маски и перчатки

Некоторые граждане очень раздраженно реагируют на требование носить маски и перчатки в общественных местах. Однако опрошенные «Вечерней Москвой» вирусологи не раз говорили об эффективности этих средств индивидуальной защиты. Поэтому масочно-перчаточный режим сохранится без послаблений.

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