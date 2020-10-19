Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Система QR-кодов для посетителей ночных клубов заработала в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Система QR-кодов для посетителей ночных клубов заработала в Москве

Юлия Захарова

Город

Система для регистрации посетителей ночных заведений заработала в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, проинформировали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Сайт необходим для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, режим работы которых предполагает проведение развлекательных мероприятий с 00:00 до 06:00. Обязанность проходить регистрацию при посещении таких заведений установлена указом мэра Москвы, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как уточняется, на входе в ночные бары будут размещены специальные QR-коды и текст с информацией для регистрации. Гости клубов и баров должны будут отсканировать со своих мобильных телефонов QR-код или отправить СМС на номер 7377. После этого у них отобразится подтверждение входа и зафиксируется его время. Его необходимо будет показать сотруднику заведения.

Ранее стало известно, что около 970 баров и ресторанов города получили QR-коды для регистрации посетителей.

Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Немерюк допустил распространение системы QR-кодов на салоны и рестораны

QR-кодыбезопасностькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Все мнения
О проекте