Система QR-кодов для посетителей ночных клубов заработала в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Система для регистрации посетителей ночных заведений заработала в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, проинформировали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Сайт необходим для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, режим работы которых предполагает проведение развлекательных мероприятий с 00:00 до 06:00. Обязанность проходить регистрацию при посещении таких заведений установлена указом мэра Москвы, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как уточняется, на входе в ночные бары будут размещены специальные QR-коды и текст с информацией для регистрации. Гости клубов и баров должны будут отсканировать со своих мобильных телефонов QR-код или отправить СМС на номер 7377. После этого у них отобразится подтверждение входа и зафиксируется его время. Его необходимо будет показать сотруднику заведения.

Ранее стало известно, что около 970 баров и ресторанов города получили QR-коды для регистрации посетителей.

Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования.

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