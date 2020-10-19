Около 970 заведений в Москве получили QR-коды для регистрации посетителей

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В столице порядка 970 заведений получили QR-коды для регистрации посетителей. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в понедельник, 19 октября.

— Порядка 970 заведений (получили QR-коды — прим. «ВМ»), — цитирует главу департамента РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов.

Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования.

Ранее сообщалось, как работает система QR-кодов в Москве.

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