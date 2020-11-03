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Наличие QR-кодов проверят в ночных развлекательных заведениях Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Наличие QR-кодов проверят в ночных развлекательных заведениях Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Власти Москвы проверят ночные развлекательные заведения на наличие уникальных QR-кодов для доступа посетителей. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

— Проверку на наличие QR-кодов в ночных барах, клубах и дискотеках пока не проводили, но планируем это сделать в ближайшее время. Таких заведений в Москве порядка 700, — пояснил Немерюк.

На данный момент QR-коды для регистрации посетителей используют более двух тысяч различных заведений столицы, включая рестораны и гостиницы, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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