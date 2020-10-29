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Минобороны России показало пуск новой противоракеты
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России показало пуск новой противоракеты

Виктория Родимкина

Армия

Министерство обороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Видеоролик разместили на YouTube-канале ведомства в четверг, 29 октября.

На кадрах сначала показана военная техника, которая движется к полигону. Затем виден пуск противоракеты. На видео зафиксировано, как ракета резко взмывает вверх, а затем удаляется по горизонтальной траектории.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета подтвердила заложенные в нее характеристики.

— Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью, — сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Беринговым море.

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Минобороны РФвидеоракета
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