Минобороны России показало пуск новой противоракеты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Видеоролик разместили на YouTube-канале ведомства в четверг, 29 октября.

На кадрах сначала показана военная техника, которая движется к полигону. Затем виден пуск противоракеты. На видео зафиксировано, как ракета резко взмывает вверх, а затем удаляется по горизонтальной траектории.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета подтвердила заложенные в нее характеристики.

— Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью, — сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Беринговым море.

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