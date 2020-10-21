Российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители Миг-31 и Су-35 перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел в среду, 21 октября. Отмечается, что для опознавания двух зафиксированных воздушных целей и недопущения нарушения госграницы России в воздух поднялись истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Российские судна сопроводили американские бомбардировщики над акваторией Берингова моря.

В Минобороны подчеркнули, что нарушения государственной границы РФ не было допущено, а полеты российских истребителей выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает РИА Новости.

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