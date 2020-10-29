Антонов прокомментировал заявления США о готовности разместить ракеты в Европе

Анатолий Антонов заверил, что РФ готова к работе по предотвращению новой ракетной гонки / Фото: youtube-канал «RT на русском»

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сказал, что заявления Белого дома о готовности развернуть РСМД в Европе несут в себе угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом дипломат сообщил на странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что если США заинтересованы в контроле над вооружениями, то им необходимо ознакомиться с предложенной 26 октября Владимиром Путиным инициативой. Дипломат заявил, что также в этом случае не должно быть эскалации гонки ракетных вооружений в Европе.

Также Антонов заверил, что Россия готова к работе по предотвращению новой ракетной гонки.

Ранее Вашингтон сообщил о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду, 28 октября, во время выступления в Гудзоновском институте.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале 2020 года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Кремль все обвинения отверг, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

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