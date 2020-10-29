Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Антонов прокомментировал заявления США о готовности разместить ракеты в Европе
Анатолий Антонов заверил, что РФ готова к работе по предотвращению новой ракетной гонки / Фото: youtube-канал «RT на русском»

Антонов прокомментировал заявления США о готовности разместить ракеты в Европе

Юлия Курганова

Внешняя политика

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сказал, что заявления Белого дома о готовности развернуть РСМД в Европе несут в себе угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом дипломат сообщил на странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что если США заинтересованы в контроле над вооружениями, то им необходимо ознакомиться с предложенной 26 октября Владимиром Путиным инициативой. Дипломат заявил, что также в этом случае не должно быть эскалации гонки ракетных вооружений в Европе.

Также Антонов заверил, что Россия готова к работе по предотвращению новой ракетной гонки.

Ранее Вашингтон сообщил о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду, 28 октября, во время выступления в Гудзоновском институте.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале 2020 года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Кремль все обвинения отверг, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

Читайте также: МИД РФ ответил на заявления Германии о ДРСМД

гонка вооруженийДоговор о РСМДАнатолий Антонов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте