МИД РФ ответил на заявления Германии о ДРСМД

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Российская Федерация все так же открыта к работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в ответ на слова представителя МИД ФРГ Андреа Зассе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, однако при условии встречных шагов со стороны НАТО. Позже Андреа Зассе отметила, что эти сообщения «не новы» и известны Берлину.

В ответ на это в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в своих утверждениях Зассе проявила солидарность с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что российский мораторий на размещение РСМД наземного базирования якобы не вызывает доверия, поскольку Россия «сама вышла из ДРСМД».

— Подобные заявления — типичный пример предвзятой и фактически «рефлекторной» реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть, — подчеркнули в МИД.

Российские дипломаты пояснили, что Москва не предпринимала никаких действий по выходу из указанного договора, напротив, это ранее сделали США. Кроме того, в МИД призвали иностранных коллег внимательно изучить предложения российской стороны.

— Рассчитываем на проявление ответственности со стороны стран НАТО и, в частности, ФРГ, — резюмировали на сайте ведомства.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергала, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к Штатам по поводу выполнения договора самими американцами.

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