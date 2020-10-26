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Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой и предупредил о последствиях
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой и предупредил о последствиях

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Выход США из ДРСМД — это серьезная ошибка, считает президент России Владимир Путин. Его заявление по данному поводу приводит Кремль.

По мнению главы государства, отказ Вашингтона от соглашения повышает риск гонки ракетных вооружений.

— Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации, — указано в документе, посвященном дополнительным шагам по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора.

Российская сторона, как утверждает Путин, по-прежнему читает ДРСМД важной составляющей в обеспечении международной безопасности и стратегической стабильности.

Также лидер РФ обратил внимание на возможность возникновения новых угроз для общеевропейской безопасности. Как утверждает президент, эти угрозы особенно очевидны на фоне «неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО».

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергала, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к Штатам по поводу выполнения договора самими американцами.

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Договор о РСМДРоссия и ЕвропаВладимир Путин
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