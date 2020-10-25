Путин оценил сотрудничество России и США по противодействию терроризму

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Россия довольна сотрудничеством с США в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 25 октября.

По его словам, Россия сотрудничает с америкой по многим направлениям, несмотря на многочисленные разногласия. Путин подтвердил, что США передают российским спецслужбам информацию для противодействия терроризму, и она не раз помогала предотвращать теракты на территории России. Также между странами есть договоренность взаимно обмениваться данными.

— Мне в голову сейчас приходит случай, когда к нам американская сторона обратилась за помощью в поиске их гражданина, который был задержан — прямо скажу, в Сирии был арестован за шпионаж. Мы смогли убедить наших партнёров, они его освободили. Мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц США, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Российский лидер добавил, что РФ довольна таким сотрудничеством с Америкой. Хотя, по словам Путина, могло бы быть лучше.