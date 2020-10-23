Трамп сказал, что Байден получал деньги от РФ через Путина
Президент Соединенный Штатов Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от Российской Федерации через Владимира Путина. Об этом он сказал в ходе финальных предвыборных дебатов в Нэшвилле, трансляцию которых ведет РБК.
Американский лидер добавил, что Россия, КНР и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам главы государства, получал деньги от всех трех стран.
— Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это, — сказал он.
Байден полностью отверг обвинения Трампа и заявил, что не брал никаких средств ни от одной страны.
Напомним, в настоящее время Трамп и Байден участвуют в предвыборной гонке, стремясь заполучить доверие своих сторонников и вместе с тем подорвать авторитет соперника за счет громких высказываний. К примеру, ранее Дональд Трамп заявил, что популярнее него только Иисус.
Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.
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