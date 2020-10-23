Трамп сказал, что Байден получал деньги от РФ через Путина

Дональд Трамп и Джо Байден провели дебаты / Фото: flickr.com

Президент Соединенный Штатов Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от Российской Федерации через Владимира Путина. Об этом он сказал в ходе финальных предвыборных дебатов в Нэшвилле, трансляцию которых ведет РБК.

Американский лидер добавил, что Россия, КНР и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам главы государства, получал деньги от всех трех стран.

— Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это, — сказал он.

Байден полностью отверг обвинения Трампа и заявил, что не брал никаких средств ни от одной страны.

Напомним, в настоящее время Трамп и Байден участвуют в предвыборной гонке, стремясь заполучить доверие своих сторонников и вместе с тем подорвать авторитет соперника за счет громких высказываний. К примеру, ранее Дональд Трамп заявил, что популярнее него только Иисус.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

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