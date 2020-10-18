Посол России в США опроверг наличие контактов с предвыборным штабом Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов опроверг сообщения о том, что он поддерживает связь с предвыборным штабом кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозефом Байденом.

Отвечая на соответствующий вопрос в эфире Первого канала, Антонов заявил, что таких контактов у него нет.

При этом дипломат не исключил, что представители Байдена могут поддерживать контакт с российскими официальными лицами в обход посла.

— Посол не единственный канал для подобного общения, но я такой информацией не владею, — цитирует Антонова РИА Новости.

Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок, конкуренцию ему составляет Джо Байден.

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