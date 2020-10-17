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«Преступная группа»: Трамп призвал арестовать Байдена и его семью
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

«Преступная группа»: Трамп призвал арестовать Байдена и его семью

Ростислав Зубков

В мире

Кандидата в президента США от демократов Джо Байдена и его родных, в том числе сына Хантера, следует предать суду и арестовать. Такое мнение действующий американский лидер Дональд Трамп выразил на встрече со сторонниками-республиканцами в штате Джорджия.

— Посадить Байденов. Посадить Хиллари (Клинтон, — прим. «ВМ»)… На мой взгляд, (семья Байдена, — прим. «ВМ») — это преступная группа, — заявил глава Белого дома в эфире американского телевидения.

Трамп также выразил уверенность в том, что Байден и его родственники коррумпированы. Соратники президента США поддержали его и начали скандировать: «Посадить их!», передает ТАСС.

Напомним, в настоящее время Трамп и Байден участвуют в предвыборной гонке, стремясь заполучить доверие своих сторонников и вместе с тем подорвать авторитет соперника за счет громких высказываний. К примеру, ранее Дональд Трамп заявил, что популярнее него только Иисус.

Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

Читайте также: Дональд Трамп пустился в пляс на предвыборном собрании

Джо БайденДональд ТрампСША
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