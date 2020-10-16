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Дональд Трамп пустился в пляс на предвыборном собрании
Фото: youtube.com / The Sun

Дональд Трамп пустился в пляс на предвыборном собрании

Захар Чайченко

В мире

Дональд Трамп успешно вылечился от коронавирусной инфекции и вновь встретился со своими поклонниками на предвыборном собрании, где объявил, что теперь у него есть иммунитет к COVID-19, в честь чего он решил станцевать под классический хит 80-х годов под названием YMCA.

Также президент США Дональд Трамп пообещал, что Америка не только снова станет великой, но и безопасной, после чего заиграла песня группы Village People.

По всей видимости, композиция подняла и без того прекрасное настроение Трампа на новый уровень: в конце встречи он «дал Терезу Мэй» и станцевал вместе с сотнями избирателей.

Напомним, что выборы президента США, состоятся 3 ноября.

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