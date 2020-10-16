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Трамп заявил, что популярнее него только Иисус
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп заявил, что популярнее него только Иисус

Ростислав Зубков

В мире

Иисус Христос — единственный, кому президент США Дональд Трамп уступает по популярности. Такое мнение выразил сам политик во время встречи со сторонниками в Гринвилле (штат Северная Каролина).

В ходе беседы с республиканцами американский лидер рассказал, что его однажды назвали самым знаменитым человеком в мире. Однако Трамп не согласился с этим утверждением.

— А мои собеседники поинтересовались: «И кто же более знаменит?» Я ответил: «Иисус Христос», — приводит РИА Новости слова президента Штатов.

Он добавил, что Христос в вопросе популярности «лидирует с большим отрывом».

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