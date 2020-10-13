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Житель Индии, которому снился Трамп, умер от беспокойства за политика
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Житель Индии, которому снился Трамп, умер от беспокойства за политика

Ростислав Зубков

В мире

Житель Индии Бусса Кришна, которому президент США Дональд Трамп является во снах, умер после новостей о заболевании политика коронавирусом. О трагедии пишет Indian Express со ссылкой на членов семьи покойного.

По словам родственников мужчины, узнав о недуге Трампа, Кришна впал в депрессию и почти перестал есть. В воскресенье, 11 октября, он проснулся утром, но вскоре упал без чувств — его сердце не выдержало.

— Когда мы привезли его в больницу, врачи объявили, что он мертв. Причина смерти — сердечный приступ, — рассказал человек из окружения погибшего.

Согласно данным газеты, Бусса Кришна начал обожествлять американского лидера примерно четыре года. Предположительно, это случилось после того, как президент Штатов приснился жителю Индии.

Напомним, о заражении Дональда Трампа и его супруги Мелании стало известно 2 октября. Политик отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы.

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сердечный приступДональд ТрампИндия
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