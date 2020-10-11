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Трамп заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Трамп заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу

Юлия Захарова

В мире

Президент США Дональд Трамп рассказал, что у него появился иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

— Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий период времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает, но у меня иммунитет, — отметил американский лидер.

Он добавил, что его состояние можно оценить как очень хорошее.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент Соединенных Штатов больше не опасен для окружающих в плане передачи коронавируса.

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы.

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