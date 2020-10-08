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Трамп заявил, что обеспечит больницы бесплатным лекарством от коронавируса
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп заявил, что обеспечит больницы бесплатным лекарством от коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение обеспечить медицинские учреждения бесплатным лекарством от коронавируса. Обращение американского лидера опубликовали в его Twitter-аккаунте в четверг, 8 октября.

По словам Трампа, во время лечения COVID-19 он сам принимал это лекарство, и оно очень быстро поставило его на ноги.

— Если вы оказались в больнице и чувствуете себя очень плохо, мы сделаем все, чтобы вы получили эти лекарства бесплатно, — сказал он.

Трамп отметил, что спустя 24 часа после приема препарата он уже прекрасно себя чувствовал и мог выйти из госпиталя.

— И такого же результата я хочу для всех. Я хочу, чтобы ко всем вам относились так же, как ко мне, вашему президенту, — добавил американский лидер.

Также Трамп рассказал о новой американской вакцине от коронавируса, назвав ее «великолепной».

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что лечение Трампа от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов. О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы.

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