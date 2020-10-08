СМИ: Лечение Трампа от COVID-19 стоило более 100 тысяч долларов

Дональду Трампу 2 октября диагностировали коронавирус/ Фото: facebook.com/WhiteHouse

Лечение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от коронавируса в течение трех дней обошлось в более 100 тысяч долларов. Такую оценку опубликовало в среду, 7 октября, издание The New York Times.

Журналисты включили в подсчеты не только стоимость анализов на COVID-19, применения разных сывороток на основе антител и нахождение в медицинском центре имени Уолтера Рида. Издание посчитало также и транспортировку лидера государства на вертолете из Белого дома в центр и обратно.

Кроме того, эксперты включили в стоимость лечения первого лица страны и непредусмотренные расходы на процедуры или лекарства, которые не подпадают под действие стандартной медицинской страховки. В таких случаях в США стоимость лечения зачастую увеличивается в несколько раз, поясняется в материале газеты.

Отмечается, что оценки представлены на основании специфики и нюансов системы здравоохранения Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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