Трамп заявил, что Китай «дорого заплатит» за распространение коронавируса

Дональд Трамп обратился к американцам / Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Китай «заплатит» за распространение COVID-19. Такое заявление он сделал в соцсети Twitter.

— Это не было вашей виной, что это случилось, это была вина Китая. И Китай дорого заплатит за то, что они сделали с нашей страной и с миром, — заявил лидер США в видеообращении из Белого дома.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Отметим, что КНР отрицает обвинения Соединенных Штатов в потворстве распространению коронавируса.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что более 35,8 миллиона человек в мире заразились коронавирусом.

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