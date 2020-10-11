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Врач Трампа оценил вероятность заражения COVID-19 окружения президента
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Врач Трампа оценил вероятность заражения COVID-19 окружения президента

Виктория Родимкина

В мире

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президент Соединенных Штатов больше не опасен для окружающих в плане передачи коронавируса. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

По словам врача, тестирование, которое проводили на протяжении всей болезни президента, показывает постепенное снижение вирусной нагрузки в организме Трампа.

Конли рассказал, что американский лидер уже соответствует критериям центров по контролю и профилактике заболеваний, которые позволяют безопасное прекращение изоляции.

— Утренний тест показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции, — уточнил врач.

Он пояснил, что будет следить за состоянием Трампа по мере его возвращения к рабочему графику.

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы.

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