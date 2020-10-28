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Вашингтон сообщил о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты
Фото: flickr.com / Karsun Designs

Вашингтон сообщил о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

Евгения Звощик

В мире

Соединенные Штаты Америки готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду, 28 октября, во время выступления в Гудзоновском институте.

— Мы вышли из Договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет, — отметил политик.

Он добавил, что такое же вооружение будет размещено в Европе при необходимости, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергала, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к Штатам по поводу выполнения договора самими американцами.

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РоссияДоговор о РСМДстраны Европы
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