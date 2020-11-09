«Доминирующий фактор»: медики выяснили, что влияет на тяжесть течения COVID-19

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Заболевание коронавирусом может проходить в более тяжелой форме при нехватке витамина D в организме. Об этом пишет издание Express со ссылкой на британских врачей.

Газета приводит слова доктора Гаррета Дэвиса, который сообщил, что он и его коллеги исследовали статистику заражения и смертности от COVID-19. Согласно полученным данным, в регионах, где наблюдается сезонный дефицит витамина D, который люди обычно получают под действием ультрафиолетовых лучей, случаи тяжелой формы ковида фиксируются чаще.

— Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания, — утверждает британский медик.

Он подчеркнул, что для более полного изучения данного вопроса потребуется годичный цикл изучения.

Также ранее выяснилось, что в период пандемии инфекции коронавируса иммунная система человека особенно нуждается в витамине D. По словам специалистов, недостаток витамина D был обнаружен у 71,3 процента людей с выявленным коронавирусом, в том числе у 36,3 процента выявлен достаточно серьезный дефицит.

Диетологи напомнили, что витамин D — единственный представитель витаминов, который человек вырабатывает сам под влиянием солнечных лучей. Его стоит принимать в осенне-зимний период, когда организму особенно не хватает солнца.

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