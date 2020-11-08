«Не надо торопиться со сдачей анализов»: врачи перечислили главные опасности самолечения при COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в Москве остается нестабильной и серьезной. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что 95 процентов умерших в больницах от COVID-19 занимались самолечением. «Вечерняя Москва» выяснила, какие же оплошности чаще всего допускают пациенты после того, как ПЦР-тест дал положительный результат.

Назначение сильных препаратов

Как рассказала «ВМ» врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева, в первую очередь это назначение самому себе каких-либо сильных препаратов, будь то антибиотики, или противовирусные, или антикоагулянты. Специалист отмечает, что осложнения при использовании таких лекарств часто превышают опасность самого коронавируса.

Кроме того, антибиотики нельзя применять для профилактики COVID-19.

— Организм уже борется с инфекцией, а когда вы принимаете антибиотики, убивается своя здоровая микрофлора и начинает развиваться патогенная. Это ошибочное мнение, что антибиотик бьет только по плохой бактерии. Поэтому никакого приема антибактериальных препаратов не нужно. И даже если их назначает врач, у него должна быть голова плечах, чтобы понимать, присоединилась ли на данный момент бактериальная инфекция. Температура в этом случае не показатель, — объяснила Ирина Ярцева.

Также часто, по ее словам, люди недооценивают тяжесть своего состояния. Особенно те, у кого хронические заболевания: диабет, гипертония, например. Для них свойственен такой симптом, как острая дыхательная недостаточность. Некоторые пациенты из числа диабетиков и гипертоников принципиально не обращаются к врачу.

Плюс, отмечает медик, не нужно в первый день бежать и делать компьютерную томографию легких, если ваш тест на наличие ковида оказался положительным. Потому что органы дыхания могут быть «чистыми», а состояние в течение следующих дней ухудшится. Исследования вообще не должны проводиться без показаний врача.

— Не надо торопиться ни со сдачей анализов, ни с назначением лечения, — рекомендовала Ярцева.

Информация обновляется постоянно

Другой эксперт, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков имеет похожую точку зрения и считает, что люди не очень-то и виноваты в занятии самолечением при COVID-19 и позднем обращении к врачу. В целях уменьшения же таких случаев необходима кампания по информированию населения о наиболее эффективных технологиях и способах лечения коронавируса.

— Дело в том, что мы каждую неделю узнаем что-то новое о схемах лечения, новые исследования подоспевают, новые данные. Мы фактически каждые неделю–две точно пересматриваем алгоритм лечения. Если информацию не доводить, то отрывочные сообщения, в частности из СМИ, будут способствовать тому, что люди продолжат прибегать к не всегда проверенным и доказавшим эффективность методам лечения, — уверен специалист.

Спикер придерживается аналогичного мнения по поводу антибиотиков, однако в случае с антикоагулянтами он менее категоричен.

— Их применять можно, но — либо по рецепту врача, либо при имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой. Если атеросклероз у вас, например. Гормональные препараты типа дексаметазона рекомендуется применять только при среднетяжелом течении COVID, — сказал эксперт.

На дому будут лечить по-новому

Также в воскресенье, 8 ноября, вступает в силу приказ Минздрава об изменениях в порядок лечения пациентов на дому. Теперь в больницы стопроцентно будут отправлять только тех, кто живет с пожилыми родственниками или людьми, имеющими хронические заболевания, а также проживающих в общежитиях и коммунальных квартирах. Плюс появилась возможность отправлять больных домой до получения отрицательного теста на коронавирус.

К изменениям в документе эксперты отнеслись по-разному. По словам Николая Крючкова, они связаны с тем, что ситуация с заболеванием очень серьезная и мощности больниц для лечения «ковидных» пациентов достаточно сильно загружены.

А Ирина Ярцева, наоборот, считает, что большинство пациентов с коронавирусом должны лечиться дома. Потому что, по ее словам, 85 процентов людей с диагнозом COVID больны в легкой форме.

— Положительный тест «на ковид» еще не говорит о том, что человек болен. Положительный тест говорит лишь о том, что у человека в носоглотке определено наличие вируса. И это можно рассматривать как бессимптомное вирусоносительство. Пациент не может даже претендовать на статус больного с точки зрения медицины. Легкая форма ковида — это потеря обоняния и слабость, включая 10-дневный срок подъема температуры до 38,5 градуса. Это тоже не требует никакой госпитализации. Но другой вопрос — такие пациенты должны быть в контакте с врачом, — рассказала медик, напрямую занимающаяся лечением пациентов с коронавирусом.

По ее словам, госпитализация любого пациента с «короной» — это глупость, потому что приводит к дестабилизации системы здравоохранения, перегрузке больниц ненужными пациентами и невозможности попасть в клинику тем, кому действительно нужна помощь в стационаре.

Другое дело, констатирует специалист, сейчас люди боятся заболеть и вызывают скорую по каждому поводу. Правда, современные технологии позволяют при помощи онлайн-консультаций по видеосвязи оценить состояние пациента и без визита фельдшеров, чем, по мнению Ярцевой, нужно активнее пользоваться.

К слову, ситуация с коронавирусом в России непростая. По данным оперштаба, на 8 ноября в нашей стране выявлено 20 498 новых больных COVID-19, выздоровело при этом еще 11 492 человека. В Москве выявлен 5751 заболевший, 3254 человека выздоровели. Всего в России выявлено 1 774 334 заболевших коронавирусом с начала марта.

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