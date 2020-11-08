Еще 5,7 тысячи случаев коронавируса выявили в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки зафиксирован 5751 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 8 ноября.

Всего с начала пандемии насчитывается 468 269 случаев заражения новой инфекцией. Из них активными считается 121 тысяча.

За сутки после лечения от коронавируса выписались 3254 пациента в столице. Общее число вылечившихся приближается к 340 тысячам. Летальных исходов насчитывается 7,2 тысячи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизации ситуации с коронавирусом в столице не произошло даже после введения дистанционного обучения. Также он сообщал, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

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