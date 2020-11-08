Власти Москвы заявили об огромном ущербе бюджету из-за коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пандемия коронавируса нанесла бюджету столицы огромный ущерб. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать, — заявил Собянин.

За три года столица планирует получить более 700 миллиардов рублей заимствований.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту сумму рекордной для города. Деньги необходимы, чтобы избежать сокращения финансирования социальных программ. Также глава города уточнил, что в Москве пока не планируется вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.

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