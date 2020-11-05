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Власти Москвы не собираются урезать финансирование соцпрограмм из-за COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы не собираются урезать финансирование соцпрограмм из-за COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Социальные программы в Москве не будут урезаны в финансировании, их планируют проиндексировать. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 ноября.

— Мы не урезали ни одной социальной программы, более того, они все проиндексированы. Бюджету нанесён огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 миллиардов, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр уточнил, что Москве придется взять 700 миллиардов рублей заимствований, что считается рекордом за все время.

В Москве также продолжают закупать узкопрофильные лекарства для амбулаторных больных. По словам мэра, они содержатся в достаточном количестве. Больные могут получить препараты бесплатно.

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