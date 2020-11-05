Сергей Собянин: От COVID-19 в больницах чаще умирали те, кто занимался самолечением

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В больницах чаще умирают те пациенты, которые занимались самолечением от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 ноября.

По его словам, в случае заболевания не следует «рваться в аптеку, покупать лекарства» и заниматься самолечением.

— Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95 процентов, — пояснил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Собянин подчеркнул, что заболевшим необходимо звонить врачам и получать рецепт на лекарство, которое пропишет медик.

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