Сергей Собянин: От COVID-19 в больницах чаще умирали те, кто занимался самолечением
В больницах чаще умирают те пациенты, которые занимались самолечением от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 ноября.
По его словам, в случае заболевания не следует «рваться в аптеку, покупать лекарства» и заниматься самолечением.
— Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95 процентов, — пояснил глава города в эфире телеканала «Россия 1».
Сергей Собянин подчеркнул, что заболевшим необходимо звонить врачам и получать рецепт на лекарство, которое пропишет медик.
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