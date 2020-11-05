Власти Москвы заявили, что город может обойтись без локдауна из-за COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Благодаря проделанной работе Москва может позволить себе не вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он заметил, что число пациентов с коронавирусом растет. Систему здравоохранения столицы удалось подготовить к наплыву больных.

— На сегодняшний день мы можем себе позволить не вводить жестких ограничений, которые пришлось вводить весной текущего года, поскольку наша система здравоохранения уже адаптирована к текущей ситуации. Она справляется с тем потоком больных, который на сегодняшний момент мы наблюдаем, — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Заммэра назвал введенные в Москве ограничения мягкими. По его словам, снижение числа пассажиров в транспорте и машин на дорогах города говорит о соблюдении требований. Ефимов выразил надежду на то, что введенные меры помогут избежать локдауна. Он заявил, что не видит необходимости вводить спецпропуска в городе.

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