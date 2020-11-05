Власти Москвы пока не планируют вводить локдаун из-за COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Введение жестких ограничений в Москве из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 ноября.

— Мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Видео: Telegram-канал «Пул №3»

За границей, по словам главы города, есть примеры более жестких мер. Некоторые страны вводят полные локдауны.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного режима обучения для учащихся 6–11-х классов. Мэр Москвы отметил, что в начале этой недели ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций.

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