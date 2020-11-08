Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3254 пациента

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За сутки после лечения от коронавируса выписались 3254 пациента в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 8 ноября.

Общее число вылечившихся за все время пандемии в столице приближается к 340 тысячам, говорится в Telegram-канале московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизации ситуации с коронавирусом в столице не произошло даже после введения дистанционного обучения. Также он сообщал, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы заявили об огромном ущербе бюджету из-за коронавируса