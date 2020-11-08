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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3254 пациента
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3254 пациента

Вероника Кузьминова

Общество

За сутки после лечения от коронавируса выписались 3254 пациента в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 8 ноября.

Общее число вылечившихся за все время пандемии в столице приближается к 340 тысячам, говорится в Telegram-канале московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизации ситуации с коронавирусом в столице не произошло даже после введения дистанционного обучения. Также он сообщал, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

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Анастасия РаковаМосквакоронавирус
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