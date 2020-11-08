Сергей Собянин: Стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве не произошло

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Стабилизации ситуации с коронавирусом в столице не произошло даже после введения дистанционного обучения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Что касается мер по дистанционному обучению школьников. Мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в городе заметна динамика заболеваемости.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного режима обучения для учащихся 6–11-х классов до 22 ноября.

Мэр Москвы также отметил, что в начале этой недели ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций. При этом Собянин отметил, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

По данным на 7 ноября в Москве было зафиксировано более 462,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в городе вылечились более 118,6 тысячи пациентов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 753 836 случаев заражения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы заявили об огромном ущербе бюджету из-за коронавируса