Еще 5829 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки
За последние 24 часа еще 5829 новых случаев коронавируса выявили в столице. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с инфекцией.
Ранее сообщалось, что 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Таким образом, количество людей, которые вылечились от инфекции, превысило 336 тысяч человек.
За последние сутки в России выявили 20 396 новых случаев нового типа коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В ВОЗ ранее оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.
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