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Еще 5829 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки
Фото: Оперштаб

Еще 5829 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа еще 5829 новых случаев коронавируса выявили в столице. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Таким образом, количество людей, которые вылечились от инфекции, превысило 336 тысяч человек.

Еще 5829 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за суткиФото: Оперштаб

За последние сутки в России выявили 20 396 новых случаев нового типа коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В ВОЗ ранее оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.

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