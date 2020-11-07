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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России
Фото: twitter.com/CP24

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

Татьяна Плотникова

Общество

На ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России можно повлиять, особое значение имеют комплексные меры. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, важны меры, которые будут одновременно как спасать людей, так и защищать экономику.

Представитель ВОЗ указала, что следует внимательно относиться к каждому симптому, который может свидетельствовать о COVID-19. При этом заболевание зачастую распространяется внутри семей.

Комментируя тактику различных государств в борьбе с коронавирусом, Вуйнович отметила, что используются различные методы. При этом особое значение имеет то, что в России быстро растут темпы тестирования населения на COVID-19.

— ВОЗ рекомендовал, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства, — заявила представитель ВОЗ в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в Москве умерли 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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