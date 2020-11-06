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Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице нельзя назвать стабильной: 6 ноября Москва впервые с середины мая преодолела отметку в шесть тысяч новых выявленных случаев коронавируса.

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