Власти Москвы отметили тревожную тенденцию роста заболеваемости COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице нельзя назвать стабильной. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 6 ноября.

По ее словам, 6 ноября Москва впервые с середины мая преодолела отметку в шесть тысяч новых выявленных случаев коронавируса.

— Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И, к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем, — заявила Анастасия Ракова.

Она добавила, что на этой неделе вновь фиксируется рост общей заболеваемости и числа госпитализаций.

— Если за прошлую неделю прирост за семь дней составлял 0,7 процента по новым случаям и 1,9 процента по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24 процентов и 9 процентов соответственно, — отметила Ракова.

Ранее заместитель мэра Москвы сообщила, что около 70 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время заняты в столице. Также она рассказала, что в столице за все время пандемии коронавирусной инфекции заболело около 45 тысяч детей.

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