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Анастасия Ракова рассказала о выявлении лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Анастасия Ракова рассказала о выявлении лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Около 9–9,5 тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, выявляются в Москве ежедневно в ходе эпидемиологических расследований. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 6 ноября.

По ее словам, в настоящий момент ежедневно выявляются пять-шесть тысяч заболевших, и по каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявляются контактные лица.

— Чтобы предупредить их (контактных лиц — прим. «ВМ») о риске заражения, мы рассылаем адресно СМС-сообщения, а также направляем информацию по месту работы или учебы, чтобы человек мог предоставить больничный на время изоляции, — пояснила заммэра в интервью ТАСС.

Она отметила, что в день уходит до 6,5 тысячи таких сообщений. Кроме того, она обратила внимание на то, что среди госпитализированных много людей, которые занимались самолечением. Анастасия Ракова подчеркнула, что коронавирус является серьезным заболеванием, которое не допускает легкомысленного отношения к себе.

Она добавила, что у столичных врачей уже сформировался очень большой опыт работы с данной инфекцией.

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