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Около 45 тысяч детей заболели COVID-19 за все время пандемии в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Около 45 тысяч детей заболели COVID-19 за все время пандемии в Москве

Кирилл Николаев

Город

В столице за все время пандемии коронавирусной инфекции заболело около 45 тысяч детей. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 6 ноября.

По ее словам, за все время пандемии дети составляют около десяти процентов от всех заболевших. Ракова добавила, что около десяти процентов всех переболевших коронавирусом детей прошли лечение в больницах. В настоящее время в столичных клиниках находятся примерно 180 детей, из них 11 человек — в реанимации.

Ракова отметила, что эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят о том, что у дете тоже есть серьезный риск заболевания.

Ранее заместитель мэра Москвы сообщила, что около 70 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время заняты в столице.

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