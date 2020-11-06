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Ракова: Около 70 процентов больничных коек для пациентов с COVID-19 заняты в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ракова: Около 70 процентов больничных коек для пациентов с COVID-19 заняты в Москве

Кирилл Николаев

Город

Около 70 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время заняты в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в больницы каждый день поступают 1300–1400 пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки были госпитализированы 1415 человек. Всего в столице на данный момент развернуто свыше 15 тысяч коек.

— В настоящий момент занято около 70 процентов этого фонда, — цитирует Ракову ТАСС.

Она добавила, что в столице имеется и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, подготовленных специально для борьбы с коронавирусом. В городе сохранен плановый прием больных в клиниках. В настоящее время он достигает 80 процентов от аналогичного периода 2019 года.

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Анастасия РаковаМосквакоронавирус
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