Столичные врачи вылечили от коронавируса почти 333 тысячи человек
За последние сутки столичные врачи вылечили еще 3783 человека от коронавируса. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что количество тех, кто выздоровел, в городе увеличивается.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 332 984, — цитирует Ракову столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Ранее заместитель мэра сообщила, что обсервационный центр в Царицыне сможет принять детей и молодых людей с инвалидностью, если их родителей госпитализируют с коронавирусом. Ракова добавила, что на данный момент в обсервационном центре проживают 32 человека, в том числе 9 семей.
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