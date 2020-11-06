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Столичные врачи вылечили от коронавируса почти 333 тысячи человек
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса почти 333 тысячи человек

Юлия Ямпольская

Город

За последние сутки столичные врачи вылечили еще 3783 человека от коронавируса. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество тех, кто выздоровел, в городе увеличивается.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 332 984, — цитирует Ракову столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Ранее заместитель мэра сообщила, что обсервационный центр в Царицыне сможет принять детей и молодых людей с инвалидностью, если их родителей госпитализируют с коронавирусом. Ракова добавила, что на данный момент в обсервационном центре проживают 32 человека, в том числе 9 семей.

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