Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обсерватор в Царицыне примет детей в случае госпитализации их родителей с COVID-19
Фото: Пресс- служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Обсерватор в Царицыне примет детей в случае госпитализации их родителей с COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Столичный обсервационный центр в Царицыне сможет принять детей и молодых людей с инвалидностью, если их родителей госпитализируют с коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице создаются все условия, чтобы маломобильное население не оставалось без поддержки.

— Дети и молодые люди с инвалидностью, заболевшие коронавирусом и нуждающиеся в изоляции вне дома, могут находиться в обсервационном центре в Царицыне, в том числе с одним из родителей. Этот центр также может принять детей, за которыми некому присмотреть после госпитализации родителей или опекунов с коронавирусной инфекцией, — уточнила Ракова.

Она также отметила, что до пандемии учреждение специализировалось на комплексной реабилитации совершеннолетних жителей столицы с диагнозом «ДЦП». На данный момент бригады службы мобильной реабилитации центра помогают людям с инвалидностью, выезжая к ним домой. Само учреждение перепрофилировали под обсерватор.

— При необходимости гостям выдадут сменную пижаму, обувь, а также гигиенические принадлежности и полотенца. Для поступающих с детьми в центре предусмотрены раскраски, карандаши, фломастеры, книги, — цитирует Ракову РИА Новости.

Она добавила, что на данный момент в обсервационном центре проживают 32 человека, среди них девять семей.

Ранее руководитель обсервационного центра в Сокольниках рассказала, как гости проводят досуг. По ее словам, обсервационный центр предполагает размещение людей с подтвержденным коронавирусом: они болеют в легкой или бессимптомной форме, но у них нет возможности по каким-либо причинам самоизолироваться у себя дома.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 200 фильмов посмотрели гости обсерватора в Сокольниках

район ЦарицыноМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте