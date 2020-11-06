Обсерватор в Царицыне примет детей в случае госпитализации их родителей с COVID-19

Фото: Пресс- служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичный обсервационный центр в Царицыне сможет принять детей и молодых людей с инвалидностью, если их родителей госпитализируют с коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице создаются все условия, чтобы маломобильное население не оставалось без поддержки.

— Дети и молодые люди с инвалидностью, заболевшие коронавирусом и нуждающиеся в изоляции вне дома, могут находиться в обсервационном центре в Царицыне, в том числе с одним из родителей. Этот центр также может принять детей, за которыми некому присмотреть после госпитализации родителей или опекунов с коронавирусной инфекцией, — уточнила Ракова.

Она также отметила, что до пандемии учреждение специализировалось на комплексной реабилитации совершеннолетних жителей столицы с диагнозом «ДЦП». На данный момент бригады службы мобильной реабилитации центра помогают людям с инвалидностью, выезжая к ним домой. Само учреждение перепрофилировали под обсерватор.

— При необходимости гостям выдадут сменную пижаму, обувь, а также гигиенические принадлежности и полотенца. Для поступающих с детьми в центре предусмотрены раскраски, карандаши, фломастеры, книги, — цитирует Ракову РИА Новости.

Она добавила, что на данный момент в обсервационном центре проживают 32 человека, среди них девять семей.

Ранее руководитель обсервационного центра в Сокольниках рассказала, как гости проводят досуг. По ее словам, обсервационный центр предполагает размещение людей с подтвержденным коронавирусом: они болеют в легкой или бессимптомной форме, но у них нет возможности по каким-либо причинам самоизолироваться у себя дома.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 200 фильмов посмотрели гости обсерватора в Сокольниках