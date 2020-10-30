Руководитель Обсервационного центра в Сокольниках рассказала, как гости проводят досуг

Фото: Предоставлено пресс-службой Обсервационного центра в Сокольниках

Обсервационный центр в Сокольниках, курируемый столичным департаментом труда и соцзащиты, открыт в начале октября. Здесь находятся люди в возрасте от 18 до 65 лет с легким или бессимптомным течением коронавируса, им не требуется медицинское лечение. Одновременно центр может разместить до 650 гостей. В обсервационном пространстве создано все необходимое для комфортного пребывания. Как опытные специалисты по реабилитации и социальной работе, медсестры и психологи помогают гостям справиться со всеми возникающими сложностями, рассказывает заведующая Обсервационным центром в Сокольниках Виктория Волкова.

В ГОСПИТАЛЕ — ЛЕЧАТ, В ОБСЕРВАТОРЕ — ЗАБОТЯТСЯ

— Виктория, в чем главная особенность нового обсервационного пространства?

— Наш обсервационный центр предполагает размещение людей с подтвержденным коронавирусом: они болеют в легкой или бессимптомной форме, но у них нет возможности по каким-либо причинам самоизолироваться у себя дома. Например, в квартире живет много родственников, человек находится в общежитии или в гостинице. В течение 14 дней в центре наблюдают за гостем: ему измеряют температуру, давление и сатурацию, проводят ПЦР-исследования на COVID-19. После двухнедельного периода изоляции при условии получения двух последовательных отрицательных ПЦР-мазков на коронавирус — это является показателем того, что он перестал представлять угрозу распространения инфекции, — гостя готовят к выписке. Стоит отметить, что человека размещают в обсервационный центр только с его согласия, никто никого не принуждает. Чаще всего люди соглашаются на обсерватор, чтобы защитить своих близких, которые остались дома. Если во время нахождения у нас состояние человека ухудшается, мы вызываем скорую помощь, которая принимает решение о госпитализации. Лечением обсерватор не занимается, так как наши гости не имеют симптомов заболевания, им не требуется серьезное медицинское сопровождение — его предоставляют в госпиталях. У нас выстроено четкое взаимодействие с расположенным рядом временным госпиталем при больнице Иноземцева. В случае необходимости мы имеем возможность перевести гостей для лечения туда. По сути, мы даем человеку пространство, где он без вреда для окружающих идет на поправку, он находится под постоянным наблюдением. Сейчас в обсерваторе проживают порядка 160 человек.

— Чем человек может заняться в обсерваторе в плане досуга?

— Безусловно, две недели просто сидеть на одном месте, ничего не делая, невозможно. Мы организуем для гостей досуг. При необходимости выдаем планшеты и персональные наушники, с помощью которых можно послушать музыку, посмотреть фильмы или сериалы, почитать новости — везде работает Wi-Fi. У нас созданы уютные пространства с мягкими диванами, рабочими столами, есть стеллажи с разными книгами. Все ресурсы предоставляются гостям бесплатно. Так, например, с начала октября гости прослушали более 10 тысяч музыкальных композиций. Люди старшего возраста предпочитают классику, молодежь выбирает современную поп-музыку. Музыка помогает снять напряжение, расслабиться, зарядиться позитивом. А для нас главное, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Если у человека появляется психологический дискомфорт, например, ему приходят положительные анализы, и мы вынуждены продлить его пребывание, мы всегда на связи с московской службой психологической помощи. Специалисты в любой момент готовы дистанционно подключиться или зайти в «красную зону», чтобы помочь гостю, если это необходимо.

— Если у гостей возникает какая-либо идея для нового досуга, поддерживаете?

— Анализируем потребности гостей и стараемся дополнить тем, о чем просят. Например, женский сектор у нас любит рисовать — в зонах отдыха стоят мольберты. Рисунки потом украшают стены обсерватора. Кстати, активисты из проекта «Московское долголетие» подарили нам некоторые картины, которые также размещены здесь и радуют гостей. Мужчины у нас, как выяснилось, любят шашки и шахматы. Недавно пришел запрос на нарды, а также на проведение турнира по настольному теннису. Сейчас прорабатываем этот вопрос. В тестовом режиме запустили образовательные лекции, уроки по дыхательной гимнастике. Кстати, многие студенты продолжают дистанционно учиться, как говорится, без отрыва от производства. Мы не препятствуем и очень рады, что всем удобно.

— Какие вещи человек может взять с собой в обсерватор при заезде?

— По правилам, гости обязаны взять с собой только самое необходимое — средства личной гигиены, сменную одежду. При заезде человек может оставить какие-то вещи в камере хранения и при необходимости воспользоваться ими. Если гость поступает, а при нем нет сменной одежды, в нашем центре ему выдадут пижаму, тапочки, гигиенический набор с зубной пастой, щеткой, гелем для душа. Мы заботимся о своих гостях, делаем все, чтобы им было комфортно: помимо вещей первой необходимости, девушкам выдаем одноразовые пилочки для ногтей, а мужчинам — бритвенные станки. Все гости получают салфетки, беруши, маску для сна и даже шоколадку — сладкое поднимает настроение. На первое время этого хватит, чтобы родственники могли потом передать все необходимое с нашей консьерж-службой. Каждую неделю меняется постельное белье, каждый день — полотенца для лица, раз в три дня выдается новое полотенце для тела. Просим наших гостей соблюдать масочный режим — в палатах в свободном доступе лежат маски, перчатки. Помещения оборудованы санитайзерами. У каждого гостя есть информационные материалы, где прописан распорядок дня, общие правила поведения, информация о портале «Я дома», а также можно найти множество интересных идей для времяпровождения.

— Если у человека возник вопрос по поводу питания или вещей, как происходит взаимодействие с персоналом центра?

— За каждым сектором — мужским и женским — у нас закреплен пост наблюдения, где есть старший сотрудник и несколько наблюдателей. У нас дежурят не медицинские работники, а специалисты по социальной работе и реабилитации. Они и взаимодействуют с гостями по всем бытовым и досуговым вопросам: по поводу вещей, питания, просьб или предложений, работы консьерж-службы. Бывает, к ним обращаются с необычными просьбами. Из последних: можно ли спать на своей подушке? Или просят заказать онлайн любимую еду. Наша консьерж-служба забирает заказ у курьера и доставляет гостям. Мы относимся к просьбе каждого человека с пониманием и отзывчивостью. Отслеживаем дни рождения, именинникам дарим шары или символические сладкие подарки. Поздравляем, чтобы человек ощутил праздник. Когда с вниманием и заботой относишься к людям, они это чувствуют, благодарят, порой делятся своими историями. Многие находят друзей, общаются и после выписки не теряют связь. Мы всячески поддерживаем в стенах центра позитивные, доброжелательные настроения, чтобы гостям здесь было по-настоящему комфортно.

— Большая нагрузка ложится на персонал. Как отдыхают сотрудники центра?

— Наши сотрудники дежурят по 12 часов, два из которых — положенный перерыв на отдых в «зеленой зоне». Там находится столовая, оборудовано специальное пространство для отдыха. Перед выходом из «красной зоны» сотрудник обязательно снимает защитный костюм, принимает душ, переодевается. В зоне отдыха соблюдается масочно-перчаточный режим, стоят санитайзеры. Здесь сотрудник между сменами может почитать книгу или журнал, созвониться с семьей, пройтись по свежему воздуху. При необходимости — проконсультироваться с психологом в специальной зоне психологической поддержки. Стараемся заботиться о сотрудниках, чтобы они вовремя и полноценно отдыхали. Ведь от них во многом зависит, насколько комфортно будут чувствовать себя гости нашего центра.

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