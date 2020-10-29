Более 200 фильмов посмотрели гости обсерватора в Сокольниках

Фото: Ирина Сапрыкина, «Вечерняя Москва»

В парке «Сокольники» работает обсервационный центр, гостями которого являются люди с легким течением коронавирусной инфекции или москвичи с ковид-положительным результатом теста, чья болезнь протекает бессимптомно. Для того, чтобы во время пребывания в обсерваторе гости не скучали, в нем предусмотрены различные активности. Так, с начала октября гости центра посмотрели уже 245 кинокартин.

В «тихой» гостиной можно почитать книги и послушать музыку в наушниках, а в «шумной» — сыграть в настольные игры и посмотреть кино. Просмотр фильмов — самый популярный вид времяпрепровождения гостей. Помимо большого телевизора в «шумной» гостиной можно получить во временное пользование планшет и персональные наушники для того, чтобы смотреть любимое кино в любое время.

Специалисты обсерватора рассказали, что даже в такой непростой период большинство гостей предпочитают смотреть триллеры. На втором месте среди любимых жанров находятся комедии. Замыкает тройку лидеров советское кино. В основном этому жанру отдают предпочтение среднее и старшее поколения.

В обсервационных центрах многие нашли единомышленников и теперь смотрят кино вместе, а потом обсуждают просмотренные кинокартины.

Студенты очень часто решают пересмотреть все фильмы о Гарри Поттере.

— Я давно хотела устроить марафон «Гарри Поттера», теперь у меня появилась такая возможность. Посмотрела все фильмы, а сейчас решила попробовать прочитать первую книгу «Гарри Поттер и философский камень» в оригинале, — поделилась гостья обсервационного центра в Сокольниках Олеся.

Некоторые жители обсервационных пространств уже в октябре создают себе праздничное настроение и смотрят новогодние фильмы.

— Я с нетерпением жду Нового года, хочется настроиться на хороший лад и на то, что следующий год будет лучше, чем этот, — комментирует еще один гость обсерватора в Сокольниках Василий.

Обсервационный центр в Сокольниках был открыт в начале октября. Его основное назначение — размещение в комфортном пространстве ковид-положительных граждан, не имеющих возможности самоизолироваться дома и не нуждающихся в стационарной медицинской помощи до момента выздоровления. В центре предусмотрено зонирование на секторы приема и выписки граждан, временного размещения, досуговых занятий с «тихой» и «шумной» гостиными.

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