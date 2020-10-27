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Почти 50 картин написали гости обсервационных центров Москвы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Почти 50 картин написали гости обсервационных центров Москвы

Марьяна Шевцова

Общество

С начала октября гости обсервационных центров столицы написали 47 картин. Так проводят досуг пациенты с легким течением коронавирусной инфекции в пяти обсерваторах города.

В обсерваторах предусмотрены различные досуговые активности. Среди гостей особенно популярно рисование. Именно поэтому немало ярких пейзажей и натюрмортов украшают стены обсервационных центров. Сейчас одна из художниц работает над картиной под названием «Любовь уже победила».

— Рисование не только помогает приятно скрасить время, но еще и успокаивает и отвлекает от тревожных мыслей. Кроме того, здорово, что мои работы останутся в центре и будут радовать других гостей, — рассказала гостья обсерватора Марина.

Еще один вариант времяпрепровождения — игра в шахматы, шашки, домино и скраббл, или, как его называют, «Эрудит». Гости собираются в компании, играют друг с другом, общаются, устраивают соревнования.

— Я давно мечтал научиться играть в шахматы, и только здесь у меня появился старший товарищ, с которым мы почти весь день проводим за этой игрой, — отметил один из молодых гостей обсервационного центра Артем.

Благодаря всем видам активности, гости обсервационных центров остаются в хорошем настроении, а это ускоряет их выздоровление.

В Москве функционируют пять обсервационных центров, три из них — на базе реабилитационных центров для людей с инвалидностью, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Это обсерваторы в Научно-практическом реабилитационном центре на Абрамцевской, в Центре реабилитации инвалидов «Царицыно» и в обсервационном центре в Сокольниках.

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